Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2020 ore 18:15

VIABILITÀ DEL 25 GIUGNO 2020 ORE 18,05 WILLIAMS TALARICO

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE CI SONO CODE IN ESTERNA TRA LA COLOMBO E LA TUSCOLANA

CODE ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA

RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO

SULL’APPIA CODE PER INCIDENTE TRA IL BIVIO PER CIAMPINO E CAVA DEI SELCI IN DIREZIONE DI ALBANO

SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E GRANITI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SI PROCEDE A RILENTO, INVECE, SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO

DA WILLIAMS TALARICO E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Servizio fornito da Astral