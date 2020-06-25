Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2020 ore 19:15

di - 25 Giugno 2020 - 19:15

Più informazioni su


    VIABILITÀ DEL 25 GIUGNO 2020 ORE 19,05 WILLIAMS TALARICO
    BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
    PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE CI SONO RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA LA PONTINA E LA TUSCOLANA
    CODE ANCHE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA
    RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
    SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E GRANITI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
    SULL’APPIA CODE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE, GENZANO E VELLETRI
    STESSA SITUAZIONE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI PAVONA E CECCHINA
    SI PROCEDE A RILENTO, INVECE, SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI
    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
    DA WILLIAMS TALARICO E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’TUTTO, ED ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
    Servizio fornito da Astral

    Più informazioni su

      Dalla Home