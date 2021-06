Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2021 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 25 GIUGNO 2021 ORE 07:20 CLAUDIO VELOCCIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PRENESTINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA

PERCORRENDO IL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST

SI STA IN CODA SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD T RA TORRENOVA ED IL GRANDE RACCORDO DIREZIONE ROMA

IN VIA SALARIA RALLENTAMENTI ALTEZZA FONTE DI PAPA DIREZIONE SETTEBAGNI

SULLA PROVINCIALE PALOMBARESE SI STA IN CODA TRA VIA DI MARCO SIMONE E LA NOMENTANA BIS DIREZIONE NOMENTANA

MENTRE IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO, ATTIVE LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL S.P.A. PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO: SERVIZIO ATTIVO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 7 ALLE 10

E DALLE ORE 14:30 E FINO ALLE 17:30,

SERVIZIO È ATTIVO ANCHE PER LE PROVINCE DI LATINA E RIETI.

DA CLAUDIO VELOCCIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

