Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2021 ore 18:45

APRIAMO CON LA DIRAMAZIONE ROMA SUD, DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGIA ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO IN DIREIZONE DELL’A1 ROMA-NAPOLI, PERMANGONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PARTIRE DAL CASELLA DI ROMA SUD E MONTE PORZIO CATONE

SPOSTIAMOCI SULL’A24 ROMA-TERAMO DOVE ANCHE QUI E STATO RIMOSSO IL SINISTRO STRDALE CHE PROVOCAVA CODE ALL’ATLEZZA DI SETTECAMINI, ATTULMENTE IL TRAFFICO RISULTA REGOLARE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA, RESTIAMO SULL’A24 MA ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DOVE PER IL TRAFFICO INTENSO TROVIAMO DEGLI INCOLONNAMENTI TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO

ANDIMO SULL’A1 ROMA-NAPOLI DOVE TROVIAMO DELLE CODE TRA IL NODO CON L’A24 ROMA TERAMO E SAN CESAREO IN DIREZIONE DI NAPOLI

SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO DOVE VI SONO DELLE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIA E LA SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E TIBURTINA, MENTRE IN ESTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA

CODE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA E PROSEGUENDO ANCHE ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE

ANDIAMO SULLA PONTINA DOVE IL TRAFFICO RALLENTA TRA IL RACCORDO E SPINACETO IN DIREZIONE DI LATINA, E PROSEGUENDO ANCHE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA E TRA CASA LAZZARA ED APRILIA

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO,

INTERROTTA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA FL5 ROMA-PISA A CAUSA DI UN INCENDIO, SUL POSTO VI E GIA PRESENTE IL PERSONALE DEI VIGILI DEL FUOVO

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO,

SONO ATTIVE LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL S.P.A. PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO

BUS IN STRADA DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE 07.00 ALLE 10.00

NEL POMERIGGIO DALLE 14.30 ALLE 17.30

IL SERVIZIO È ATTIVO ANCHE PER LE PROVINCE DI LATINA E RIETI

