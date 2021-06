Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2021 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 25 GIUGNO 2021 ORE 20.20 TOMMASO RENZI

APRIAMO CON IL RACCORDO DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVIAMO DELLE CODE IN CARREGGIAT INTERANA TRA LA CASSIA E LA SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E L’A24 ROMA TERAMO, MENTRE IN ESTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA LA PONTIAN E LA TUSCOLANA

SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO DELLE CODE TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO

ANDIAMO SULL’A1 ROMA-NAPOLI, DOVE VI SONO DELLE CODE TRA IL NODO CON L’A24 ROMA-TERAMO ED IL NODO CON LA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN DIREZIONE DI NAPOLI

CODE ANCHE SULLA DIARAMAZIONE ROMA SUD TRA IL RACCORDO E MONTE PORZIO CATONE IN DIREZIONE DELL’A1 ROMA NAPOLI

ANDIAMO SULLA PONTINA DOVE IL TRAFFICO RALLENTA TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI POMEZI

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO,

SONO ATTIVE LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL S.P.A. PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO

BUS IN STRADA DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE 07.00 ALLE 10.00

NEL POMERIGGIO DALLE 14.30 ALLE 17.30

IL SERVIZIO È ATTIVO ANCHE PER LE PROVINCE DI LATINA E RIETI

