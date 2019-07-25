Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 25 LUGLIO 2019 ORE 07:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO E’ IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE:
IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN DIREZIONE DELLO STESSO RACCORDO TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;
SEMPRE IN ENTRATA VERSO ROMA CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE;
PIU’ A SUD RALLENTAMENTI SULLA PONTINA, A PARTIRE DA POMEZIA FINO A CASTEL DI DECIMA SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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