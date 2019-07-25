Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 25 LUGLIO 2019 ORE 08:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE:
IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO TRA CASSIA E AURELIA;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;
STESSA SITUAZIONE SULLA ROMA FIUMICINO, QUI TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR;
SEMPRE IN ENTRATA VERSO ROMA CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DUE PONTI; SU QUESTO TRATTO SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE;
PIU’ A SUD RALLENTAMENTI SULLA PONTINA, TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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