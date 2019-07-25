Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 25 LUGLIO 2019 ORE 09:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE:
IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E AURELIA;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;
STESSA SITUAZIONE SULLA ROMA FIUMICINO, QUI TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR;
SEMPRE IN ENTRATA VERSO ROMA CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLE PRINCIPALI CONSOLARI: A NORD DELLA CAPITALE SULLA FLAMINIA, TRA LABARO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE: SU QUESTO TRATTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI;
PIU’ A SUD RALLENTAMENTI SULL’APPIA TRA VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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