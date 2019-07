Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2019 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 25 LUGLIO 2019 ORE 11:20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA A1 ROMA NAPOLI SEGNALATO UN VEICOLO IN FIAMME ALL’ALTEZZA DELL’AREA SERVIZIO LA MACCHIA EST IN DIREZIONE ROMA; ALTRA SEGNALAZIONE SULLA A12 ROMA CIVITAVECCHIA, QUI INERENTE ALLA PRESENZA DI UN INCENDIO TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA; SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUI TRATTI INTERESSATI;

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE TUSCOLANA E ARDEATINA;

NEI PRESSI DI FIUMICINO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA PER FIUMICINO AEROPORTO, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA TOR BOACCIANA IN DIREZIONE DELL’AEROPORTO;

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DI POMEZIA, QUI PER LAVORI IN CORSO.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral