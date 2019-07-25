Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 25 LUGLIO 2019 ORE 12:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE STA CREANDO PROBLEMI ALLA CIRCOLAZIONE, CON INCOLONNAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI TOR CERVARA;
CI SPOSTIAMO A NORD DELLA CAPITALE PER SEGNALARE CODE SULLA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE, QUI PER LAVORI IN CORSO SUL TRATTO INTERESSATO;
RESTANDO NELL’AMBITO DEI CANTIERI ATTIVI, SULLA STRADA REGIONALE SABINA SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE DA PARTE DI ASTRAL SPA: GLI INTERVENTI SI SVOLGONO TRA IL KM 10 ED IL KM 21, CON SENSO UNICO ALTERNATO E LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 Km/h SUL TRATTO INTERESSATO; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL PROSSIMO 30 LUGLIO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral