Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2019 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 25 LUGLIO 2019 ORE 15:20

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LE USCITE ARDEATINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA

SULLA A24 ROMA TERAMO UN INCIDENTE GENERA CODE PER 5 KM TRA SETTECAMINI E LA BARRIERA ROMA EST IN DIREZIONE TERAMO

PERCORRENDO LA VIA PONTINA SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE EUR

MENTRE SUL LITORALE ROMANO RALLENTAMENTI TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA STRADA REGIONALE 213 FLACCA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO A GAETA ALL’ALTEZZA DI VIA FONTANA IN DIREZIONE SPERLONGA

A LATINA RALLENTAMENTI IN VIA GENIO CIVILE TRA VIA PANARO E VIA AVENTINO NEI DUE SENSI DI MARCIA

INFINE A BORGO SAN MICHELE SI STA IN CODA SULLA STRADA CAPOGRASSA TRA LA STRADA REGIONALE 156 DEI MONTI LEPINI E LA VIA MIGLIARA 43 NELLE DUE DIREZIONI

