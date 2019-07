Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2019 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 25 LUGLIO 2019 ORE 16:20 CLAUDIO VELOCCIA

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA

MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE ROMA TERAMO E PRENESTINA

SULLA A24 ROMA TERAMO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI IN DIREZIONE TERAMO

PERCORRENDO VIA PALOMBARESE RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DI SANTA LUCIA NEI DUE SENSI DI MARCIA

MENTRE IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA ALL’ALTEZZA DI VIA PRIMO MAGGIO IN DIREZIONE MENTANA

IN VIA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E ISOLA FARNESE NELLE DUE DIREZIONI

INFINE AD ANGUILLARA SI RALLENTA SULLA PRINCIPALE VIA REGINALDO BELLONI TRA VIA LA SPEZIA E VIA NAPOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA

