Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 25 LUGLIO 2019 ORE 16:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE ROMA TERAMO E PRENESTINA
SULLA A24 ROMA TERAMO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI IN DIREZIONE TERAMO
PERCORRENDO VIA PALOMBARESE RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DI SANTA LUCIA NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA ALL’ALTEZZA DI VIA PRIMO MAGGIO IN DIREZIONE MENTANA
IN VIA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E ISOLA FARNESE NELLE DUE DIREZIONI
INFINE AD ANGUILLARA SI RALLENTA SULLA PRINCIPALE VIA REGINALDO BELLONI TRA VIA LA SPEZIA E VIA NAPOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA CLAUDIO VELOCCIA E TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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