Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 25 LUGLIO 2019 ORE 17:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA LA TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE
PERCORRENDO LA VIA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA CASTEL ROMANO E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE EUR
IN VIA DEI CASTELLI ROMANI RALLENTAMENTI TRA LA VIA PONTINA E VIA CAMPOBELLO NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO LA STATALE APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE IN VIA PALOMBARESE TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA RINALDO D’AQUINO E LA NOMENTANA BIS IN DIREZIONE SANTA LUCIA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
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