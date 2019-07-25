Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2019 ore 18:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 25 LUGLIO 2019 ORE 18:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA LE USCITE DIRAMAZIONE ROMA NORD E PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
PERCORRENDO LA VIA PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI VALLERANO IN DIREZIONE LATINA
ROMANENDO SULLA VIA PONTINA RALLENTAMENTI TRA CASALAZZARA ED APRILIA SEMPRE IN DIREZIONE LATINA
SUL LITORALE ROMANO SI RALLENTA TRA CASTE FUSANO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA LAURENTINA A TOR SAN LORENZO SI STA IN CODA TRA VIA VALLI DI SANTA LUCIA E VIA CAMPO DI CARNE IN DIREZIONE COLLE ROMITO.
IN VIA DEI CASTELLI ROMANI SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LA PONTINA E VIA CAMPOBELLO NELLE DUE DIREZIONI
Servizio fornito da Astral