Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 25 LUGLIO 2019 ORE 19:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA ROMA FIUMICINO ED OSTIENSE IN CARREGGIATA ESTERNA
RIMANENDO IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E ROMANINA
MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE BUFALOTTA E ROMA TERAMO
SULLA A12 ROMA CIVITAVECCHIA PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI SANTA SEVERA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
PERCORRENDO LA VIA PONTINA FORTI RALLENTAMENTI TRA TOR DE CENCI ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE EUR
MENTRE IN SENSO CONTRARIO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI VALLERANO
IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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