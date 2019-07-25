Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 25 LUGLIO 2019 ORE 20:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA ROMA FIUMICINO ED OSTIENSE IN CARREGGIATA ESTERNA
RIMANENDO IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E ROMANINA
MENTRE IN INTERNA SEMPRE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE PONTINA ED OSTIENSE
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
PERCORRENDO LA VIA PONTINA SI STA IN CODA TRA SPINACETO E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE LATINA
IN VIA CRISTOFORO COLOMBO TRAFFICO RALLENTATO TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
SUL LITORALE ROMANO SI RALLENTA TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA LAURENTINA A TOR SAN LORENZO SI STA IN CODA TRA VIA VALLI DI SANTA LUCIA E VIA CAMPO DI CARNE IN DIREZIONE COLLE ROMITO.
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