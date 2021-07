Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2021 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 25 LUGLIO 2021 ORE 7.20 VALERIA VERNINI

APRIAMO CON LA PROTEZIONE CIVILE, CHE HA DIRAMATO L’ALLERTA METEO GIALLA DALLA MATTINATA DI OGGI E PER LE SUCCESSIVE 24-36H CON VENTI FORTI CON RINFORZI FINO A BURRASCA IN TUTTA LA REGIONE

CIRCOLAZIONE REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE

RICORDIAMO CHE SULLA SALARIA SONO IN CORSO I LAVORI E LE VEIRIFICHE TECNICHE A SEGUITO DI UN INCENDIO DIVAMPATO NEI GIORNI SCORSI; FINO AL 4 AGOSTO RESTERA’ CHIUSO IL TRATTO TRA LA ZONA INSUSTRIALE DI RIETI E CITTADUCALE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA ROMA CIVITA VITERBO, SONO IN CORSO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA NELLA STAZIONE DI ACQUA ACETOSA. PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI CANTIERI, FINO A DOMENICA 8 AGOSTO, LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SARÀ SOSPESA TRA LE STAZIONI DI SAXA RUBRA E FLAMINIO E SOSTITUITA DA BUS RV16. CIRCOLAZIONE REGOLARE TRA SAXA RUBRA E VITERBO.

IL RALLY DI ROMA CAPITALE

OGGI DOMENICA 25 LUGLIO TERZA E ULTIMA GIORNATA DI GARA.

PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE, OGGI LA STRADA REGIONALE SUBLACENSE, TRA GLI ALTIPIANI DI ARCINAZZO E GUARCINO, SARA’ CHIUSA SINO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE.

IL RIENTRO A FIUGGI E’ PREVISTO NEL POMERIGGIO, CON POSSIBILI RIPERCUSSIO SUL TRAFFICO IN TRANSITO SULLA REGIONALE DI FIUGGI.

