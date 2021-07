Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2021 ore 17:30

VIABILITÀ DEL 25 LUGLIO 2021 ORE 17.20 CLAUDIO VELOCCIA

SULLA A91 ROMA FIUMICINO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DEL GRANDE RACCORDO IN COMPLANARE ESTERNA

MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA VIA FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ASNULARE

SULLA STATALE PONTINA PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE ROMA,

PERCORRENDO VIA CASILINA SEMPRE PER INCIDENTE SI STA IN CODA TRA VALMONTONE E LABICO NEI DUE SENSI DI MARCIA

IL RALLY DI ROMA CAPITALE

OGGI DOMENICA 25 LUGLIO TERZA E ULTIMA GIORNATA DI GARA.

PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE, OGGI LA STRADA REGIONALE SUBLACENSE, TRA GLI ALTIPIANI DI ARCINAZZO E GUARCINO, SARA’ CHIUSA SINO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE.

IL RIENTRO A FIUGGI E’ PREVISTO NEL POMERIGGIO, CON POSSIBILI RIPERCUSSIONI SUL TRAFFICO IN TRANSITO SULLA REGIONALE DI FIUGGI.

