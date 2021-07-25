Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2021 ore 17:30
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VIABILITÀ DEL 25 LUGLIO 2021 ORE 17.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGIGO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A91 ROMA FIUMICINO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DEL GRANDE RACCORDO IN COMPLANARE ESTERNA
MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA VIA FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ASNULARE
SULLA STATALE PONTINA PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE ROMA,
PERCORRENDO VIA CASILINA SEMPRE PER INCIDENTE SI STA IN CODA TRA VALMONTONE E LABICO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IL RALLY DI ROMA CAPITALE
OGGI DOMENICA 25 LUGLIO TERZA E ULTIMA GIORNATA DI GARA.
PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE, OGGI LA STRADA REGIONALE SUBLACENSE, TRA GLI ALTIPIANI DI ARCINAZZO E GUARCINO, SARA’ CHIUSA SINO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE.
IL RIENTRO A FIUGGI E’ PREVISTO NEL POMERIGGIO, CON POSSIBILI RIPERCUSSIONI SUL TRAFFICO IN TRANSITO SULLA REGIONALE DI FIUGGI.
PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral