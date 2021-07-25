Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2021 ore 19:30
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VIABILITÀ DEL 25 LUGLIO 2021 ORE 19.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA LAURENTINA ED APPIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE ROMA TERAMO E NOMENTANA
SULLA STATALE PONTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE EUR
SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD SI RALLENTA TRA SETTEBAGNI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE DIREZIONE ROMA
PERCORRENDO VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA CASSIA SI RALLENTA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA DIREZIONE ROMA
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