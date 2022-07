Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2022 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 24 LUGLIO 2022 ORE 19.20 FLAVIA DONDOLINI

TRAFFICO CHE SI FA INTENSO IN QUESTE ORE IN PARTICOLARE PER CHI VIAGGIA VERSO ROMA

SULL’AURELIA CI SONO CODE TRA MALAGROTTA E IL RACCORDO ANULARE

FORTI RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI CASAL PALOCCO E VIA PINDARO

CODE POI SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA

DISAGI ANCHE SULLA A24 ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA DI ROMA EST

CODE SULLA ROMA FIUMICINO ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA DI IMMISSIONE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE

SEMPRE SULL’ESTERNA DEL RACCORDO CODE TRA PONTINA E LAURENTINA

QUESTA SERA SECONDO APPUNTAMENTO A MARINA DI CERVETERI CON IL JOVA BEACH PARTY

SONO ATTIVE MODIFICHE ALLA VIBILITA’ NELLE VIE LIMITROFE A LUNGOMARE DEI NAVIGATORI

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO

PERMANE RALLENTATO IL SERVIZIO DELLA FERROVIA ROMA SULMONA.

LA CAUSA, UN GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA TRA AVEZZANO E SULMONA

ATTIVO UN SERVIZIO NAVETTE.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO, ASTRAL E’ SUBENTRATA AD ATAC NELLA GESTIONE DELLE FERROVIE METROMARE (ROMA-LIDO) E ROMA-VITERBO, MENTRE COTRAL HA ASSUNTO LA GESTIONE DEL SERVIZIO

PROSEGUE INOLTRE IL SERVIZIO DELLE LINEE S

A TAL PROPOSITO i bus della linea S13 Fino a venerdì 29 luglio subiscono deviazioni di percorso, Per UNA SERIE DI EVENTI CON CONSEGUENTE CAMBIO DI VIABILITA’ IN Via Veneto e VIE limitrofe.

tra Piazzale Brasile e via Veneto in direzione Repubblica e da via Piemonte a Piazzale Brasile verso Saxa Rubra.

