Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2022 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 25 LUGLIO 2022 ORE 19:20 FEDERICO MONTI

APRIAMO COL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA ANCORA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO E LA VIA OSTIENSE E, PROSEGUENDO, TRA L’ARDEATINA E LA TUSCOLANA; MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA;

FORTI DISAGI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 PER TRAFFICO CONGESTIONATO TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E L’ALLACCIAMENTO CON LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;

SI PROCEDE A RILENTO IN TRATTI SALTUARI DELLA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI;

PERMANGONO CODE SULLA VIA APPIA TRA LA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO;

TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DEL CENTRO ABITATO DI PAVONA NELLE DUE DIREZIONI;

SI PROCEDE IN COLONNA ANCHE SULLA VIA ARDEATINA TRA SANTA PALOMBA E VIA CANCELLIERA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SEMPRE SULL’ARDEATINA TRAFFICO CONGESTIONATO IN PROSSIMITÀ DI FALCOGNANA SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA;

È IN PROGRAMMA DA OGGI, 25 LUGLIO, L’ATTIVAZIONE DI CANTIERI SULLA VIA PONTINA SIA IN FASCIA DIURNA CHE NOTTURNA PER LA MANUTENZIONE AI CARTELLI PUBBLICITARI IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE, NEL TRATTO COMPRESO TRA CASTEL DI DECIMA E BORGO PIAVE. I LAVORI PROSEGUIRANNO FINO AL 12 AGOSTO. SUL SITO TUTTE LE INFORMAZIONI DELLA NOTIZIA.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE ASTRAL È SUBENTRATA AD ATAC NELLA GESTIONE DELLE FERROVIE METROMARE (ROMA-LIDO) E ROMA-VITERBO, MENTRE COTRAL HA ASSUNTO LA GESTIONE DEL SERVIZIO.

