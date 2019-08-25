Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 25 AGOSTO 2019 ORE 07:20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI APRILIA, IN DIREZIONE LATINA
RESTIAMO SEMPRE SULLA PONTINA DOVE SI SEGNALANO, FINO AL 3 SETTEMBRE PROSSIMO, LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI PROTEZIONE A CURA DI ANAS, TRA I KM 10+562 E 109+200 SIA IN DIREZIONE ROMA CHE TERRACCINA.
SONO PREVISTE CHIUSURE ALTERNATE DI UNA CORSIA DI MARCIA ALLA VOLTA, CON CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI SVINCOLI E DEVIAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE.
PREVISTO INVECE PER OGGI E DOMANI 26 AGOSTO LO SCIOPERO DEL PERSONALE DELLE AUTOSTRADE DALLE 10 ALLE 14, E DALLE ORE 18 ALLE ORE 2 NEL TRATTO A24 ROMA-TERAMO E A25 TORANO –PESCARA .
PER IL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, PREVISTI FINO AD OGGI SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA.
LA CIRCOLAZIONE RESTERÀ INTERROTTA TRA TERMINI E BATTISTINI, IL SERVIZIO SARÀ GARANTITO DA BUS SOSTITUTIVI
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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