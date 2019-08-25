Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ 25 AGOSTO 2019 ORE 08:20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULL’A1 MILANO-NAPOLI, SI SEGNALANO CODE PER INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E IL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO, IN DIREZIONE FIRENZE
SEMPRE SULL’A1 MILANO-NAPOLI, A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE, IN VIA DI RISOLUZIONE, LA CIRCOLAZIONE E’ SCORREVOLE TRA GUIDONIA MONTECELIO E DIRAMAZIONE ROMA NORD, IN DIREZIONE FIRENZE
RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI APRILIA, IN DIREZIONE LA TINA. LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE.
RICORDIAMO CHE E’ PREVISTO PER OGGI E DOMANI 26 AGOSTO LO SCIOPERO DEI CASELLANTI.
DALLE 10 ALLE 14, E DALLE 18 ALLE 2 DI DOMANI 26 AGOSTO.
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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