Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2019 ore 08:30

VIABILITÀ 25 AGOSTO 2019 ORE 08:20 FLAVIA DONDOLINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SULL’A1 MILANO-NAPOLI, SI SEGNALANO CODE PER INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E IL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO, IN DIREZIONE FIRENZE

SEMPRE SULL’A1 MILANO-NAPOLI, A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE, IN VIA DI RISOLUZIONE, LA CIRCOLAZIONE E’ SCORREVOLE TRA GUIDONIA MONTECELIO E DIRAMAZIONE ROMA NORD, IN DIREZIONE FIRENZE

RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI APRILIA, IN DIREZIONE LA TINA. LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE.

RICORDIAMO CHE E’ PREVISTO PER OGGI E DOMANI 26 AGOSTO LO SCIOPERO DEI CASELLANTI.

DALLE 10 ALLE 14, E DALLE 18 ALLE 2 DI DOMANI 26 AGOSTO.

DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral