Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2019 ore 09:30

SULL’A1 FIRENZE ROMA, CODE PER INCIDENTE TRA ORVIETO E ATTIGLIANO, IN DIREZIONE ROMA

LE ALTRE NOTIZIE

OGGI E DOMANI, E’ IN PROGRAMMA LO SCIOPERO DEI CASELLI AUTOSTRADALI.

DALLE 10 ALLE 14, E DALLE 18 ALLE 2 DI DOMANI 26 AGOSTO.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

DA DOMANI LUNEDì 26 AL 28 AGOSTO, SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR, DALLE 22 ALLE 6, SONO PREVISTI LAVORI DI PULIZIA, TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO.

DEVIATE LE LINEE BUS DI ZONA

SEMPRE IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, ULTIMO GIORNO DI LAVORI PER IL RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA.

CIRCOLAZIONE INTERROTTA TRA TERMINI E BATTISTINI,

IL SERVIZIO SARÀ GARANTITO COME SEMPRE DA BUS SOSTITUTIVI

