Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2019 ore 09:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 25 AGOSTO 2019 ORE 09:20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULL’A1 FIRENZE ROMA, CODE PER INCIDENTE TRA ORVIETO E ATTIGLIANO, IN DIREZIONE ROMA
LE ALTRE NOTIZIE
OGGI E DOMANI, E’ IN PROGRAMMA LO SCIOPERO DEI CASELLI AUTOSTRADALI.
DALLE 10 ALLE 14, E DALLE 18 ALLE 2 DI DOMANI 26 AGOSTO.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
DA DOMANI LUNEDì 26 AL 28 AGOSTO, SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR, DALLE 22 ALLE 6, SONO PREVISTI LAVORI DI PULIZIA, TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO.
DEVIATE LE LINEE BUS DI ZONA
SEMPRE IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, ULTIMO GIORNO DI LAVORI PER IL RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA.
CIRCOLAZIONE INTERROTTA TRA TERMINI E BATTISTINI,
IL SERVIZIO SARÀ GARANTITO COME SEMPRE DA BUS SOSTITUTIVI
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral