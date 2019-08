Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2019 ore 10:30

VIABILITÀ 25 AGOSTO 2019 ORE 10:20 FLAVIA DONDOLINI

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA FLACCA, CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI PIANA DI SANT’AGOSTINO, TRA SPERLONGA E GAETA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

CODE, SEMPRE CAUSA INCIDENTE, ANCHE SULLA STRADA PROVINCIALE 40 SABOTINO, ALL’ALTEZZA DI PANTANELLO, NELLE DUE DIREZIONI

MENTRE, SULLA LITORANEA SI SEGNALANO RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA, IN ENTRAMBI I SENSI

RICORDIAMO INOLTRE CHE OGGI E DOMANI, E’ IN PROGRAMMA LO SCIOPERO DEI CASELLI AUTOSTRADALI.

DALLE 10 ALLE 14, E DALLE 18 ALLE 2 DI DOMANI 26 AGOSTO.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, ULTIMO GIORNO DI LAVORI PER IL RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA.

CIRCOLAZIONE INTERROTTA TRA TERMINI E BATTISTINI,

IL SERVIZIO SARÀ GARANTITO COME SEMPRE DA BUS SOSTITUTIVI

DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral