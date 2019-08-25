Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 25 AGOSTO 2019 ORE 11:20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA FLACCA, PER L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO CODE ALL’ALTEZZA DI PIANA DI SANT’AGOSTINO, TRA SPERLONGA E GAETA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
INCIDENTE RISOLTO ALL’ALTEZZA DI PANTANELLO SULLA STRADA PROVINCIALE 40 SABOTINO. CIRCOLAZIONE REGOLARE
MENTRE, SULLA LITORANEA SI SEGNALANO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA, IN ENTRAMBI I SENSI
PIU’ A SUD SULLA PONTINA, CODE IN PROSSIMITA’ DI PORTO BADINO, IN ENTRAMBI I SENSI.
STASERA ALLO STADIO OLIMPICO VA IN SCENA ROMA-GENOA, CON CALCIO D’INIZIO ALLE 20.45.
ATTIVI COME DI CONSUETO DIVIETI DI SOSTA IN ZONA FORO ITALICO. POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE LE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI NELL’AREA DELL’IMPIANTO SPORTIVO.
RICORDIAMO INOLTRE E’ IN CORSO LO SCIOPERO DEI CASELLANTI AUTOSTRADALI.
FINO ALLE 14, POI DALLE 18 E FINO ALLE 2 DI DOMANI 26 AGOSTO.
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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