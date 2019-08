Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 25 AGOSTO 2019 ORE 11:20 FLAVIA DONDOLINI

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA FLACCA, PER L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO CODE ALL’ALTEZZA DI PIANA DI SANT’AGOSTINO, TRA SPERLONGA E GAETA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

INCIDENTE RISOLTO ALL’ALTEZZA DI PANTANELLO SULLA STRADA PROVINCIALE 40 SABOTINO. CIRCOLAZIONE REGOLARE

MENTRE, SULLA LITORANEA SI SEGNALANO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA, IN ENTRAMBI I SENSI

PIU’ A SUD SULLA PONTINA, CODE IN PROSSIMITA’ DI PORTO BADINO, IN ENTRAMBI I SENSI.

STASERA ALLO STADIO OLIMPICO VA IN SCENA ROMA-GENOA, CON CALCIO D’INIZIO ALLE 20.45.

ATTIVI COME DI CONSUETO DIVIETI DI SOSTA IN ZONA FORO ITALICO. POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE LE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI NELL’AREA DELL’IMPIANTO SPORTIVO.

RICORDIAMO INOLTRE E’ IN CORSO LO SCIOPERO DEI CASELLANTI AUTOSTRADALI.

FINO ALLE 14, POI DALLE 18 E FINO ALLE 2 DI DOMANI 26 AGOSTO.

DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

