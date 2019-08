Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 25 AGOSTO 2019 ORE 12:20 FLAVIA DONDOLINI

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA A1 ROMA-NAPOLI, CODE TRA FROSINONE E FERENTINO, IN DIREZIONE ROMA, E PIU’AVANTI, ALL’ALTEZZA DI COLLEFERRO, SEMPRE IN DIREZIONE ROMA

SULLA LITORANEA SI SEGNALANO CODE A TRATTI TRA CAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO, IN ENTRAMBI I SENSI

PIU’ A SUD SULLA PONTINA, CODE IN PROSSIMITA’ DI PORTO BADINO, IN ENTRAMBI I SENSI.

RICORDIAMO INOLTRE CHE E’ IN CORSO LO SCIOPERO DEI CASELLANTI AUTOSTRADALI.

FINO ALLE 14, POI DALLE 18 E FINO ALLE 2 DI DOMANI 26 AGOSTO.

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

CAUSA LAVORI DI MANUTENZIONE AL CAPOLINEA DI TERMINI-VIA GIOLITTI, NELLA GIORNATA DI OGGI SERVIZIO SOSPESO PER LA FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE. AL POSTO DEI TRENI, SI POTRÀ UTILIZZARE LA LINEA BUS 105.

DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral