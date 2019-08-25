Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ 25 AGOSTO 2019 ORE 13:20 FLAVIA DONDOLINI
BUONPOMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A1 ROMA-NAPOLI, CODE TRA CECCANO E FROSINONE, IN DIREZIONE ROMA, E PIU’AVANTI, SEMPRE IN DIREZIONE ROMA, ALL’ALTEZZA DI FERENTINO.
SULLA LITORANEA SI SEGNALANO RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA, IN ENTRAMBI I SENSI
IN CORSO, NELLA GIORNATA DI OGGI, LO SCIOPERO DEI CASELLANTI AUTOSTRADALI.
FINO ALLE 14, POI DALLE 18 FINO ALLE 2 DI DOMANI 26 AGOSTO.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
ULTIMO GIORNO DI LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA DELLA LINEA A DELLA METROPOLITANA.
LA CIRCOLAZIONE RESTERÀ INTERROTTA TRA TERMINI E BATTISTINI, IL SERVIZIO SARÀ GARANTITO DA BUS SOSTITUTIVI.
PASSIAMO AGLI EVENTI IN PROGRAMMA
STASERA ALLO STADIO OLIMPICO L’INCONTRO ROMA-GENOA, CON CALCIO D’INIZIO ALLE 20.45
ATTIVI COME DI CONSUETO I DIVIETI DI SOSTA IN ZONA FORO ITALICO.
POSSIBILI I DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE LE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI NELL’AREA DELL’IMPIANTO SPORTIVO.
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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