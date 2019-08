Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 25 AGOSTO 2019 ORE 15.20 MARCO CILUFFO

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

ANDIAMO SUBITO SULLA A1 CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ORVIETO E CHIUSI DIREZIONE FIRENZE

SULLA VIA APPIA CODE E RALLENTAMENTI PER ALLAGAMENTO TRA VIA NETTUNENSE E VIA DEI LAGHI ENTRAMBE LE DIREZIONI

MENTRE SULLA VIA LITORANEA SI SEGNALANO RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA, IN ENTRAMBI I SENSI

RICORDIAMO OGGI IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PESANTI

DALLE ORE 7 FINO ALLE ORE 22 che dovrebbe rendere comunque più agevole il traffico sulle nostre strade OGGI DA BOLLINO NERO.

RIPRENDERA’, DALLE ORE 18 FINO ALLE ORE 2 DI DOMANI 26 AGOSTO, LO SCIOPERO DEI CASELLANTI AUTOSTRADALI.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

ULTIMO GIORNO DI LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA DELLA LINEA A DELLA METROPOLITANA.

LA CIRCOLAZIONE RESTERÀ INTERROTTA TRA TERMINI E BATTISTINI

Attivo servizio di bus sostitutivi.

DA DOMANI il servizio riprenderà sull’intera linea regolarmente, ad eccezione della Stazione #Barberini che resterà chiusa

PASSIAMO AGLI EVENTI IN PROGRAMMA PER QUESTA SERA

ALLO STADIO OLIMPICO L’INCONTRO DI CALCIO ROMA-GENOA,

CON CALCIO D’INIZIO ALLE 20.45 ATTIVI COME DI CONSUETO I DIVIETI DI SOSTA IN ZONA FORO ITALICO.

POSSIBILI I DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE LE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI NELL’AREA DELLO STADIO OLIMPICO.

DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral