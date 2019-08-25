Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 25 AGOSTO 2019 ORE 16.20 MARCO CILUFFO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
ANDIAMO SUBITO SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI CHIUSA PER ALLAGAMENTO LA PRIMA GALLERIA ALTEZZA VIA APPIA NELLE DUE DIREZIONI SUL POSTO PRESENTI I TECNICI DI ASTRAL SPA E POLIZIA LOCALE DI ALBANO
SULLA VIA PONTINA CODE PER INCIDENTE NEL TRATTO CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN RIREZIONE ROMA
SULLA VIA FLAMINIA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA CIMITERO FLAMINIO NELLE DUE DIREZIONI
SI RALLENTA SULLA CASSIA BIS ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE PER MALTEMPO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA VIA APPIA CODE E RALLENTAMENTI PER ALLAGAMENTO TRA FRATTOCCHIE E VIA DEI LAGHI RALLENTAMENTI CHE INTERESSANO ANCHE VIA DEI LAGHI E VIA CAPANNE DI MARINO.
RICORDIAMO OGGI IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PESANTI
DALLE ORE 7 FINO ALLE ORE 22 che dovrebbe rendere comunque più agevole il traffico sulle nostre strade OGGI DA BOLLINO NERO.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
ULTIMO GIORNO DI LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA DELLA LINEA A DELLA METROPOLITANA.
LA CIRCOLAZIONE RESTERÀ INTERROTTA TRA TERMINI E BATTISTINI
Attivo servizio di bus sostitutivi.
DA DOMANI il servizio riprenderà sull’intera linea regolarmente, ad eccezione della Stazione Barberini che resterà chiusa
PASSIAMO AGLI EVENTI IN PROGRAMMA PER QUESTA SERA
ALLO STADIO OLIMPICO L’INCONTRO DI CALCIO ROMA-GENOA,
CON CALCIO D’INIZIO ALLE 20.45 ATTIVI COME DI CONSUETO I DIVIETI DI SOSTA IN ZONA FORO ITALICO.
POSSIBILI I DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE LE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI NELL’AREA DELLO STADIO OLIMPICO.
DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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