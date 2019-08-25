Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ 25 AGOSTO 2019 ORE 17.20 MARCO CILUFFO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
ANDIAMO SUBITO SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI PER CAUSA DI UN ALLAGAMENTO RIMANE ANCORA CHIUSA LA STRADA NEI ì DUE SENSI DI MARCIA
SUL POSTO PRESENTI I TECNICI DI ASTRAL SPA E POLIZIA LOCALE DI ALBANO
SCENDENDO SULLA VIA APPIA ALTEZZA CIAMPINO CHIUSURA PER ALLAGAMENTO IL SOTTOPASSO NEL TRATTO TRA FRATTOCCHIE E VIA DEI LAGHI, RALLENTAMENTI CHE INTERESSANO ANCHE VIA DEI LAGHI E VIA CAPANNE DI MARINO.
SULLA A1 FIRENZE ROMA CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO TRA GUIDONIA E DIRAMAZIONE ROMA NORD PRESTARE ATTENZIONE SI CAMMINA SOLO SU UNA CORSIA DI MARCIA , MENTRE SEGNALIAMO RALLENTAMENTI SEMPRE SULLA A1 PER UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE ROMA
SI STA ANCORA IN CODA SULLA VIA PONTINA PER UN INCIDENTE NEL TRATTO MONTE D ORO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA
PER LE PROSSIME 6-9 ORE ALLERTA METEO IN CODICE GIALLO RISCHIO IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI A SEGUITO DI PRECIPITAZIONI DA ISOLATE A SPARSE A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE.
PASSIAMO AGLI EVENTI IN PROGRAMMA PER QUESTA SERA
ALLO STADIO OLIMPICO L’INCONTRO DI CALCIO ROMA-GENOA,
CON CALCIO D’INIZIO ALLE 20.45 ATTIVI COME DI CONSUETO I DIVIETI DI SOSTA IN ZONA FORO ITALICO.
POSSIBILI I DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE LE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI NELL’AREA DELLO STADIO OLIMPICO.
DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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