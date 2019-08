Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2019 ore 17:30

VIABILITÀ 25 AGOSTO 2019 ORE 17.20 MARCO CILUFFO

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

ANDIAMO SUBITO SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI PER CAUSA DI UN ALLAGAMENTO RIMANE ANCORA CHIUSA LA STRADA NEI ì DUE SENSI DI MARCIA

SUL POSTO PRESENTI I TECNICI DI ASTRAL SPA E POLIZIA LOCALE DI ALBANO

SCENDENDO SULLA VIA APPIA ALTEZZA CIAMPINO CHIUSURA PER ALLAGAMENTO IL SOTTOPASSO NEL TRATTO TRA FRATTOCCHIE E VIA DEI LAGHI, RALLENTAMENTI CHE INTERESSANO ANCHE VIA DEI LAGHI E VIA CAPANNE DI MARINO.

SULLA A1 FIRENZE ROMA CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO TRA GUIDONIA E DIRAMAZIONE ROMA NORD PRESTARE ATTENZIONE SI CAMMINA SOLO SU UNA CORSIA DI MARCIA , MENTRE SEGNALIAMO RALLENTAMENTI SEMPRE SULLA A1 PER UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE ROMA

SI STA ANCORA IN CODA SULLA VIA PONTINA PER UN INCIDENTE NEL TRATTO MONTE D ORO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA

PER LE PROSSIME 6-9 ORE ALLERTA METEO IN CODICE GIALLO RISCHIO IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI A SEGUITO DI PRECIPITAZIONI DA ISOLATE A SPARSE A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE.

PASSIAMO AGLI EVENTI IN PROGRAMMA PER QUESTA SERA

ALLO STADIO OLIMPICO L’INCONTRO DI CALCIO ROMA-GENOA,

CON CALCIO D’INIZIO ALLE 20.45 ATTIVI COME DI CONSUETO I DIVIETI DI SOSTA IN ZONA FORO ITALICO.

POSSIBILI I DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE LE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI NELL’AREA DELLO STADIO OLIMPICO.

DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral