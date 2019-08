Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2019 ore 18:30

VIABILITÀ 25 AGOSTO 2019 ORE 18.20 MARCO CILUFFO

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

ANDIAMO SUBITO SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI RIMANE ANCORA CHIUSA LA STRADA NEI DUE SENSI DI MARCIA

SUL POSTO PRESENTI I TECNICI DI ASTRAL SPA E POLIZIA LOCALE DI ALBANO

SCENDENDO SULLA VIA APPIA ALTEZZA CIAMPINO CHIUSURA PER ALLAGAMENTO IL SOTTOPASSO NEL TRATTO TRA FRATTOCCHIE E VIA DEI LAGHI

SULLA A1 TRA FROSINONE E FERENTINO RALLENTAMENTI IN DIREZIONE ROMA PER UN VEICOLO IN PANNE

SULLA VIA AURELIA ALTEZZA CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE ROMA

SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA FL3 Roma Viterbo traffico rallentato, per un inconveniente tecnico all’infrastruttura tra Bracciano e Anguillara

ULTIMO GIORNO DI LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA DELLA LINEA A DELLA METROPOLITANA.

LA CIRCOLAZIONE RESTERÀ INTERROTTA TRA TERMINI E BATTISTINI

Attivo servizio di bus sostitutivi.

DA DOMANI il servizio riprenderà sull’intera linea regolarmente, ad eccezione della Stazione #Barberini che resterà chiusa

QUESTA SERA TUTTO PRONTO ALLO STADIO OLIMPICO PER L’INCONTRO DI CALCIO ROMA-GENOA, CON CALCIO D’INIZIO ALLE 20.45

ATTIVI COME DI CONSUETO I DIVIETI DI SOSTA IN ZONA FORO ITALICO.

POSSIBILI I DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE LE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI NELL’AREA DELLO STADIO OLIMPICO.

