Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2019 ore 19:00
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VIABILITÀ 25 AGOSTO 2019 ORE 18.20 MARCO CILUFFO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
ANDIAMO SUBITO SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI RIMANE ANCORA CHIUSA LA STRADA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SUL POSTO PRESENTI I TECNICI DI ASTRAL SPA E POLIZIA LOCALE DI ALBANO
SCENDENDO SULLA VIA APPIA ALTEZZA CIAMPINO CHIUSURA PER ALLAGAMENTO IL SOTTOPASSO NEL TRATTO TRA FRATTOCCHIE E VIA DEI LAGHI
SULLA A1 TRA FROSINONE E FERENTINO RALLENTAMENTI IN DIREZIONE ROMA PER UN VEICOLO IN PANNE
SULLA VIA AURELIA ALTEZZA CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE ROMA
SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA FL3 Roma Viterbo traffico rallentato, per un inconveniente tecnico all’infrastruttura tra Bracciano e Anguillara
ULTIMO GIORNO DI LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA DELLA LINEA A DELLA METROPOLITANA.
LA CIRCOLAZIONE RESTERÀ INTERROTTA TRA TERMINI E BATTISTINI
Attivo servizio di bus sostitutivi.
DA DOMANI il servizio riprenderà sull’intera linea regolarmente, ad eccezione della Stazione #Barberini che resterà chiusa
QUESTA SERA TUTTO PRONTO ALLO STADIO OLIMPICO PER L’INCONTRO DI CALCIO ROMA-GENOA, CON CALCIO D’INIZIO ALLE 20.45
ATTIVI COME DI CONSUETO I DIVIETI DI SOSTA IN ZONA FORO ITALICO.
POSSIBILI I DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE LE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI NELL’AREA DELLO STADIO OLIMPICO.
DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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