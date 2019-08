Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2019 ore 19:30

VIABILITÀ 25 AGOSTO 2019 ORE 19.20 MARCO CILUFFO

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA A1 Roma Napoli Rimosso veicolo in panne altezza Ferentino in direzione Roma. Restano code E RALLENTAMENTI a tratti tra Ceprano e Colleferro IN DIREZIONE ROMA

ANDIAMO SUBITO SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI RIMANE CHIUSO IL TRATTO DA VIA APPIA A VIA DEI GROTTI NEI DUE SENSI DI MARCIA SUL POSTO PRESENTI I TECNICI DI ASTRAL SPA E POLIZIA LOCALE DI ALBANO

SULLA VIA AURELIA ALTEZZA CASTEL DI GUIDO CODE E RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE TRA ARANOVA E VIA DI MALAGROTTA IN DIREZIONE ROMA

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA Linea FL3, Roma – Viterbo circolazione sospesa per guasto linea elettrica fra Anguillara e Crocicchie, I TRENI IN DIREZIONE ROMA VENGONO FATTI FERMARE ALLA STAZIONE DI BRACCIANO INVECE I TRENI IN DIREZIONE VITERBO SARANNO ATTESTATI ALLA STAZIONE LA STORTA. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI

QUESTA SERA TUTTO PRONTO ALLO STADIO OLIMPICO PER L’INCONTRO DI CALCIO ROMA-GENOA, CON CALCIO D’INIZIO ALLE 20.45

ATTIVI COME DI CONSUETO I DIVIETI DI SOSTA IN ZONA FORO ITALICO.

POSSIBILI I DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE LE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI NELL’AREA DELLO STADIO OLIMPICO.

