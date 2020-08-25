Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 25 AGOSTO 2020 ORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ROMA NAPOLI VIA FORMIA E’ STATO RISOLTO IL GUASTO ALLA LINEA AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA NAPOLI CENTRALE E AVERSA, LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE;
E VENIAMO AL TRAFFICO: SULLA SALARIA A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA FONTE DI PAPA E SANTA COLOMBA NELLE DUE DIREZIONI; ALTRI RALLENTAMENTI SONO PRESENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE; PROSEGUENDO SULLA A24 SI PROCEDE A RILENTO TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA NELLE DUE DIREZIONI, QUI PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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