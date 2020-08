Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2020 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 25 AGOSTO 2020 ORE 19.20 MARCO CILUFFO

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

TRASPORTO FERROVIARIO

LINEA ALTA VELOCITA’ FIRENZE ROMA RALLENTATA TRA CHIUSI SUD E ALLERONA PER UN INCONVENIENTE TECNICO

I TRENI IN CIRCOLAZIONE HANNO SUBITO RITARDI FINO A 60 MINUTI.

PER QUANTO RIGUARDA LA VIABILITA’

AL MOMENTO TRAFFICO REGOLARE, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA COMPRESO IL GRANDE RACCORDO ANULARE

RALLENTAMENTI PER CANTIERI ATTIVI SULLA A24 ROMA TERAMO NEL TRATTO TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA NELLE DUE DIREZIONI

CI SPOSTIAMO A SUD DELLA CAPITALE SULLA VIA LITORANEA SI RALLENTA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI

RICORDIAMO CHE QUESTA SERA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, SARA’ CHIUSO IL TUNNEL IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI DALLE ORE 22 ALLE 6 DI DOMANI MATTINA

E CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI COMUNICARE ALLE AUTORITA’ SANITARIE IL RIENTRO IN ITALIA PER CHI PROVIENE DA GRECIA, SPAGNA, CROAZIA E MALTA OPPURE, ENTRO 48 ORE, ESEGUIRE IL TAMPONE E RIMANERE ISOLATI PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE FINO ALL’ESITO DELLO STESSO;

PER CHI RIENTRA NELLA REGIONE LAZIO DALLA SARDEGNA È CONSENTITO IL RICORSO AL TAMPONE PRESSO LE SEDI DEI “DRIVE-IN”,

L’ELENCO E’ CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT

DA MARCO CILUFFO E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral