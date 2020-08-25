Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 25 AGOSTO 2020 ORE 20.15 MARCO CILUFFO
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IL TRAFFICO RISULTA REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
SI RALLENTA SULLA CASSIA ALTEZZA INCROCIO VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI
SPOSTIAMOCI A SUD DELLA CAPITALE STESSA SITUAZIONE SULLA VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA
PER CANTIERI ATTIVI SI RALLENTA SULLA A24 ROMA TERAMO NEL TRATTO TRA LE USCITE TIVOLI E CASTEL MADAMA NELLE DUE DIREZIONI
E RICORDIAMO CHE QUESTA SERA PER LAVORI SARA’ CHIUSO IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST PER IL TRAFFICO PROVIENIENTE DAL RACCORDO E DIRETTO IN VIA PRENESTINA DALLE ORE 4 ALLE ORE 10 DI DOMANI
SEMPRE QUESTA SERA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI SULLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, SARA’ CHIUSO IL TUNNEL IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI DALLE ORE 22 ALLE 6 DI DOMANI MATTINA
E CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI COMUNICARE ALLE AUTORITA’ SANITARIE IL RIENTRO IN ITALIA PER CHI PROVIENE DA GRECIA, SPAGNA, CROAZIA E MALTA OPPURE, ENTRO 48 ORE, ESEGUIRE IL TAMPONE E RIMANERE ISOLATI PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE FINO ALL’ESITO DELLO STESSO;
PER CHI RIENTRA NELLA REGIONE LAZIO DALLA SARDEGNA È CONSENTITO IL RICORSO AL TAMPONE PRESSO LE SEDI DEI “DRIVE-IN”,
L’ELENCO E’ CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT
DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E BUONA SERATA, CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral