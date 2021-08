Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2021 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 25 AGOSTO 2021 ORE 17.20 FEDERICO ASCANI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

CIRCOLAZIONE NEL COMPLESSO SCORREVOLE SU TUTTA LA REGIONE

CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ALTEZZA VIA TOGLIATTI IN DIREZIONE RACCORDO

BREVI RALLENTAMENTI SONO SEGNALATI SULLA FLAMINIA PER LAVORI

ALTEZZA PRIMA PORTA IN DIREZIONE DEL RACCORDO

E SULLA CASILINA ALTEZZA FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA

MENTRE A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO AL CAVALCAVIA

SULLA SALARIA PROSEGUE LA CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE

ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA NEI DUE SENSI DI MARCIA

CIRCOLAZIONE DEVIATA SULLE COMPLANARI LATERALI

DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO È TUTTO

APPUNTAMENTO A PIU’ TARDI’

ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral