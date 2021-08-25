Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2021 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 25 AGOSTO 2021 ORE 17.20 FEDERICO ASCANI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE NEL COMPLESSO SCORREVOLE SU TUTTA LA REGIONE
CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ALTEZZA VIA TOGLIATTI IN DIREZIONE RACCORDO
BREVI RALLENTAMENTI SONO SEGNALATI SULLA FLAMINIA PER LAVORI
ALTEZZA PRIMA PORTA IN DIREZIONE DEL RACCORDO
E SULLA CASILINA ALTEZZA FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO AL CAVALCAVIA
SULLA SALARIA PROSEGUE LA CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE
ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA NEI DUE SENSI DI MARCIA
CIRCOLAZIONE DEVIATA SULLE COMPLANARI LATERALI
DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO È TUTTO
APPUNTAMENTO A PIU’ TARDI’
ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral