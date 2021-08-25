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Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2021 ore 18:15

di - 25 Agosto 2021 - 18:15

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    VIABILITÀ DEL 25 AGOSTO 2021 ORE 17.20 FEDERICO ASCANI
    BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    CIRCOLAZIONE NEL COMPLESSO SCORREVOLE SU TUTTA LA REGIONE
    CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ALTEZZA VIA TOGLIATTI IN DIREZIONE RACCORDO
    BREVI RALLENTAMENTI SONO SEGNALATI SULLA FLAMINIA PER LAVORI
    ALTEZZA PRIMA PORTA IN DIREZIONE DEL RACCORDO
    E SULLA CASILINA ALTEZZA FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
    MENTRE A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO AL CAVALCAVIA
    SULLA SALARIA PROSEGUE LA CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE
    ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    CIRCOLAZIONE DEVIATA SULLE COMPLANARI LATERALI
    DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO È TUTTO
    APPUNTAMENTO A PIU’ TARDI’
    ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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