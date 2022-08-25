Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2022 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 25 AGOSTO 2022 ORE 12:20 FEDERICO DI LERNIA
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
APRIAMO CON L’AUTOSTRADA A1 ROMA NAPOLI DOVE ABBIAMO CODE PER INCIDENTE TRA PONTECORVO E CEPRANO IN DIREZIONE ROMA
SULL’A1 FIRENZE ROMA CODE A CAUSA DEL FUMO DERIVATO DALL’ INCENDIO DELLA SCARPATA TRA ATTIGLIANO E ORTE, IN DIREZIONE FIRENZE
INCIDENTE ANCHE SULLA NETTUNENSE ALTEZZA CECCHINA NEI DUE SENSI DI MARCIA
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA NELLE DUE DIREZIONI.
PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA VIABILITÀ, RICORDIAMO CHE SULL’AUTOSTRADA A1 FIRENZE-ROMA PROSEGUONO FINO AL 20 SETTEMBRE I LAVORI DI RIQUALIFICA DELLE BARRIERE DI SICUREZZA TRA IL KM 527 E IL KM 524 CIRCA, IN PROSSIMITÀ DEL FOSSO SAN GIULIANO. ATTIVE LUNGO IL TRATTO MODIFICHE ALLA VIABILITÀ
DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral