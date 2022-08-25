Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2022 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 25 AGOSTO 2022 ORE 18:20 GIUSEPPE CUTRUPI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE PER UN MEZZO PEDSANTE IN PANNE TRA LA BARRIERA DI ROMA SUD E MONTE PORZIO CATONE IN DIREZIONE DELL’A1 MILANO-NAPOLI.
SULLA PONTINA, SI SONO FORMATE CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA VERSO LATINA.
SUL RACCORDO TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA ARDEATINA E APPIA IN ESTERNA.
TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA FORMIA CIRCOLAZIONE ANCORA SOSPESA IN DIREZIONE NAPOLI TRA FALCIANO E VILLA LITERNO A CAUSA DI UN INCENDIO IN PROSSIMITA’ DEI BINARI.
SERVIZIO TORNATO REOGLARE INVECE SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA-NAPOLI.
TRASPORTO PUBBLICO: SONO PARTITI I LAVORI SULLA LINEA FERROVIARIA METROMARE (ROMA-LIDO) IN ORARIO DIURNO DAL LUNEDI AL VENERDÌ PRESSO LA STAZIONE DI STELLA POLARE. LAVORI CHE SARANNO ATTIVI FINO AL 2 SETTEMBRE E CHE, TUTTAVIA, NON COMPORTERANNO MODIFICHE AL SERVIZIO.
SOSPESI INVECE I LAVORI NOTTURNI TRA OSTIA ANTICA E COLOMBO, IL SERVIZIO È DUNQUE REGOLARE ANCHE NELLE ORE SERALI; LE OPERAZIONI RIPRENDERANNO IL 5 SETTEMBRE.
DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, BUON VIAGGIO
Servizio fornito da Astral