Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2022 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 25 AGOSTO 2022 ORE 19:20

SULLA PONTINA, SI SONO FORMATE CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA GLI SVINCOLI DI VIA DEI RUTULI E VIA VALLELATA VERSO LATINA.

ALTRO INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD, SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

CIRCOLAZIONE MOLTO SOSTENUTA SULLA LITORANEA, CODE A TRATTI TRA CAMPO ASCOLANO E LIDO DEI PINI IN ENTRAMBI I SENSI.

TRAFFICATA ANCHE LA FLACCA, AUTO IN FILA TRA GAETA E FORMIA IN QUETS’ULTIMA DIREZIONE.

TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA FORMIA CIRCOLAZIONE RIATTIVATA IN DIREZIONE NAPOLI TRA FALCIANO E VILLA LITERNO.

TRASPORTO PUBBLICO: SONO PARTITI I LAVORI SULLA LINEA FERROVIARIA METROMARE (ROMA-LIDO) IN ORARIO DIURNO DAL LUNEDI AL VENERDÌ PRESSO LA STAZIONE DI STELLA POLARE. LAVORI CHE SARANNO ATTIVI FINO AL 2 SETTEMBRE E CHE, TUTTAVIA, NON COMPORTERANNO MODIFICHE AL SERVIZIO.

SOSPESI INVECE I LAVORI NOTTURNI TRA OSTIA ANTICA E COLOMBO, IL SERVIZIO È DUNQUE REGOLARE ANCHE NELLE ORE SERALI; LE OPERAZIONI RIPRENDERANNO IL 5 SETTEMBRE.

