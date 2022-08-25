Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2022 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 25 AGOSTO 2022 ORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
NON MOLTE LE SEGNALAZIONI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, LA CIRCOLAZIONE VIENE INDICATA NEL COMPLESSO SCORREVOLE.
RESTA TRAFFICATA LA LITORANEA DOVE TROVIAMO ANCORA CODE A TRATTI DA CAMPO ASCOLANO A LAVINIO IN ENTRAMBI I SENSI.
PIU’ A SUD SULLA FLACCA AUTO IN FILA TRA GAETA E FORMIA SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI.
TRASPORTO PUBBLICO: SONO PARTITI I LAVORI SULLA LINEA FERROVIARIA METROMARE (ROMA-LIDO) IN ORARIO DIURNO DAL LUNEDI AL VENERDÌ PRESSO LA STAZIONE DI STELLA POLARE. LAVORI CHE SARANNO ATTIVI FINO AL 2 SETTEMBRE E CHE, TUTTAVIA, NON COMPORTERANNO MODIFICHE AL SERVIZIO.
SOSPESI INVECE I LAVORI NOTTURNI TRA OSTIA ANTICA E COLOMBO, IL SERVIZIO È DUNQUE REGOLARE ANCHE NELLE ORE SERALI; LE OPERAZIONI RIPRENDERANNO IL 5 SETTEMBRE.
DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE.
Servizio fornito da Astral