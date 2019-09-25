Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 25 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
PARTIAMO DAL RACCORDO, IN INTERNA A CAUSA DI UN CANTIERE MOBILE ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA, TROVIAMO CODE A PARTIRE DALLA ROMA-FIUMICINO; INOLTRE IN PROSSIMITÀ DELL’AURELIA CHIUSA LA CORSIA DI EMERGENZA.
RESTANDO IN NTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E APPIA.
COMINCIA AD INTENSIFICARSI IL TRAFFICO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
SULLA CASSIA BIS E’ INVECE UN INCIDENTE A PROVOCARE CODE TRA FORMELLO E VIA DELLA GIUSTINIANA VERSO ROMA.
CODE A TRATTI PER TRAFFICO POI SULLA FLAMINIA DA QUARTICCIOLO A MALBORGHETTO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE; PROSEGUENDO NELLA STESSA DIREZIONE INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI.
SULLA PONTINA RALLENTAMENTI E CODE TRA MONTE D’ORO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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