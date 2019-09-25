Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ 25 SETTEMBRE 2019 ORE 08:05 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
ANDIAMO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, IN INTERNA A CAUSA DI UN CANTIERE MOBILE ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA, TROVIAMO CODE A PARTIRE DALLA ROMA-FIUMICINO. RESTANDO IN INTERNA CODE TRA CASILINA E ARDEATINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PISANA E ARDEATINA E TRA TUSCOLANA E TIBURTINA.
PROBLEMI ANCHE PER COLOTRO CHE SONO IN VIAGGIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
SULLA CASSIA BIS CODE TRA FORMELLO E VIA DELLA GIUSTINIANA VERSO ROMA.
CODE A TRATTI POI SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
SULLA PONTINA RALLENTAMENTI, IN DIREZXIONE ROMA, TRA VIA DEI RUTULI E POMEZIA E TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO.
TRASPORTO FERROVIARIO, SERVIZIO RALLENTATO SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA – FIRENZE IN DIREZIONE FIRENZE PER INCONVENIENTE TECNICO NEI PRESSI DI CHIUSI. RITARDI DI 25 MINUTI.
PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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