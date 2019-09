Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2019 ore 08:45

VIABILITÀ 25 SETTEMBRE 2019 ORE 08:35 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

GROSSI DISAGI PER COLORO CHE IN QUESTE ORE SONO IN VIAGGIO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA ABBIAMO CODE TRA CASILINA E ARDEATINA E PIU’ AVANTI IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA LAURENTINA E AURELIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA AURELIA E TIBURTINA, CON MAGGIORI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZONE NEL TRATTO AURELIA-LAURENTINA.

PROBLEMI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, LUNCHE CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.

SULLA CASSIA BIS SI RALLENTA TRA FORMELLO E VIA DELLA GIUSTINIANA VERSO ROMA.

INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.

CODE ANCHE SULLA PONTINA TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO IN ENTRATA.

TRASPORTO FERROVIARIO, TORNATA REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA – FIRENZE IN DIREZIONE FIRENZE, RISOLTO INCONVENIENTE TECNICO NEI PRESSI DI CHIUSI.

DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral