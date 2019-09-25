Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ 25 SETTEMBRE 2019 ORE 09:05 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
GROSSI DISAGI PER COLORO CHE IN QUESTE ORE SONO IN VIAGGIO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA ABBIAMO CODE TRA DIRAMAZONE ROMA NORD E TIBURTINA E PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA CASILINA E AURELIA, CON MAGGIORI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE TRA ARDEATINA E AURELIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA AURELIA E TIBURTINA.
PROBLEMI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, LUNCHE CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO.
INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
CODE ANCHE SULLA PONTINA TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO IN ENTRATA.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI
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