Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2019 ore 09:45
Più informazioni su
VIABILITÀ 25 SETTEMBRE 2019 ORE 09:35 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
ANCORA PROBLEMI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA ABBIAMO CODE TRA DIRAMAZONE ROMA NORD E NOMENTANA E PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA CASILINA E TRIONFALE, CON MAGGIORI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE TRA ARDEATINA E VIA DEL MARE. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA AURELIA E APPIA E ANCORA TRA CASILINA E TIBURTINA.
DISAGI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, LUNCHE CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO.
CODE A TRATTI SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR.
INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
CODE ANCHE SULLA PONTINA TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO IN ENTRATA.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO È TUTTO, CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral