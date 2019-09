Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2019 ore 10:30

VIABILITÀ 25 SETTEMBRE 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

VA MIGLIORANDO LA SITUAZIONE SUL RACCORDO DOPO UNA MATTINATA CARATTERIZZATA DA DIVERSI PROBLEMI; IN ESTERNA ABBIAMO ANCORA CODE A TRATTI TRA PISANA E APPIA, IN INTERNA CODE TRA CASILINA E TUSCOLANA E TRA LAURENTINA E VIA DEL MARE.

PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24, TROVIAMO CODE A TRATTI DA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.

CODE A TRATTI SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR.

SULLA FLAMINIA SI RALLENTA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.

DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI

