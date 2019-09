Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 25 SETTEMBRE 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI

QUALCHE PROBLEMA SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA DOVE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA CENTRALE DEL LATTE E BUFALOTTA.

CODE PER TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.

SULLA FLAMINIA CODE TRA MALBORGHETTO E PRIMA PORTA VERSO ROMA.

SULLA CASSIA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI.

SI RALLENTA SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI ALBANO, ARICCIA, GENZANO E VELLETRI E SULLA NETTUNENSE IN PROSSIMITÀ DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA IL TUTTO SEMPRE NEI DUE SENSI.

PER IL MOMENTO È TUTTO, CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral